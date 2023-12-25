Израиль заинтересовало предложение Египта по Газе

Израиль готов начать обсуждение первой стадии египетского предложения по прекращению войны в секторе Газа и постконфликтному обустройству, заявил депутат Кнессета от правящей партии "Ликуд" Дани Данон газете The Wall Street Journal.

Ранее телеканал Asharq сообщал, что Египет представил Израилю и палестинскому движению ХАМАС свое предложение по прекращению войны в секторе Газа и постконфликтному обустройству, состоящее из трех этапов. Первый этап включает в себя гуманитарное перемирие сроком на две недели, которое может быть продлено еще на две недели. В течение первого этапа ХАМАС должен освободить 40 израильских пленных женщин, детей и пожилых мужчин. Предполагается, что в ответ Израиль освободит 120 палестинских заключенных тех же категорий, перемирие также предусматривает поставки продовольствия, медицинской помощи и топлива в сектор Газа.

"Первый этап - это то, по поводу чего мы хотели бы начать диалог или переговоры", - заявил Данон.