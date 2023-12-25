Еще двум сотрудникам «Канала 13» предъявили обвинения

Еще двум сотрудникам «Канала 13» предъявлены обвинения в контрабанде. Об этом сообщил основатель интернет-канала Анар Оруджев.

По его словам, 22 декабря был задержан Шамо Эминов, сотрудничавший с каналом. Ему предъявлено обвинение по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана.

Кроме Эминова по этому же уголовному делу к следствию привлечен и допрошен еще один сотрудник «Канала 13» Руфат Мурадлы, который в настоящее время находится под административным арестом.