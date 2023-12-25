Икрам Нур, автор haqqin.az 13:43

США нанесли удары по проиранским прокси в Ираке в ответ на их атаки на американскую авиабазу в Эрбиле. В результате один человек погиб, 18 получили ранения, в том числе несколько гражданских лиц. Проклятием Ирака стало то, что он – то место, где сталкиваются интересы Вашингтона и Тегерана. Причем именно иранцы являются инициаторами подхода, что Ирак должны контролировать они, а американцы здесь явно лишние. На практике это выражается в том числе и в постоянных атаках проиранских группировок на военные базы США. Кстати, последняя произошла 25 декабря, и привела к ранению троих американских военнослужащих. Один из них сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице.

Эти атаки не являются чем-то серьезным в военном отношении, осуществляются проиранскими прокси по принципу «чтобы про нас не забывали» ни американцы, ни в Тегеране, который платит своим прокси здесь сдельно, выстрелил в сторону американской базы – получи гонорар, но наносят США в стране серьезные имиджевые потери. С одной стороны, американцы стараются на них не реагировать, чтобы не допустить эскалации. С другой – это Восток, и безнаказанность таких ударов здесь считается проявлением слабости со стороны Вашингтона, и ракеты в сторону американских баз запускаются вновь и вновь. Что дает Тегерану после каждой атаки говорить о «бесконечном сопротивлении Большому Сатане» и «бесстрашии и несгибаемости духа» проиранских прокси. В неудобном положении оказывается и администрация Джо Байдена, поскольку внутри страны каждый раненый в Ираке американский военнослужащий – это минус к рейтингу действующего президента и повод его политическим конкурентам поговорить о неспособности действующей администрации «навести порядок в Ираке». Вплоть до полного непонимания того, что американская армия там вообще делает. Не менее неудобно и положение Багдада. Проиранские группировки, центральному правительству полностью неподконтрольные – давняя их головная боль, тем более что за последние годы они уверенно эволюционируют в полукриминальные образования. Но и критиковать их для властей чревато, и сил с ними справиться у Багдада нет.