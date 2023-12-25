Проснулась еще одна проиранская армия. Бои с Америкой о развитии ситуации
США нанесли удары по проиранским прокси в Ираке в ответ на их атаки на американскую авиабазу в Эрбиле. В результате один человек погиб, 18 получили ранения, в том числе несколько гражданских лиц.
Проклятием Ирака стало то, что он – то место, где сталкиваются интересы Вашингтона и Тегерана. Причем именно иранцы являются инициаторами подхода, что Ирак должны контролировать они, а американцы здесь явно лишние.
На практике это выражается в том числе и в постоянных атаках проиранских группировок на военные базы США. Кстати, последняя произошла 25 декабря, и привела к ранению троих американских военнослужащих. Один из них сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице.
Эти атаки не являются чем-то серьезным в военном отношении, осуществляются проиранскими прокси по принципу «чтобы про нас не забывали» ни американцы, ни в Тегеране, который платит своим прокси здесь сдельно, выстрелил в сторону американской базы – получи гонорар, но наносят США в стране серьезные имиджевые потери. С одной стороны, американцы стараются на них не реагировать, чтобы не допустить эскалации.
С другой – это Восток, и безнаказанность таких ударов здесь считается проявлением слабости со стороны Вашингтона, и ракеты в сторону американских баз запускаются вновь и вновь. Что дает Тегерану после каждой атаки говорить о «бесконечном сопротивлении Большому Сатане» и «бесстрашии и несгибаемости духа» проиранских прокси.
В неудобном положении оказывается и администрация Джо Байдена, поскольку внутри страны каждый раненый в Ираке американский военнослужащий – это минус к рейтингу действующего президента и повод его политическим конкурентам поговорить о неспособности действующей администрации «навести порядок в Ираке». Вплоть до полного непонимания того, что американская армия там вообще делает.
Не менее неудобно и положение Багдада. Проиранские группировки, центральному правительству полностью неподконтрольные – давняя их головная боль, тем более что за последние годы они уверенно эволюционируют в полукриминальные образования. Но и критиковать их для властей чревато, и сил с ними справиться у Багдада нет.
Поэтому они вынуждены идти у них на поводу, на официальном уровне осуждая американские авиаудары по ним и заявляя, вопреки очевидным фактам, что эти группировки - часть сил безопасности Ирака, поэтому технически нападение на них — это нападение на Багдад.
Причем здесь иракским властям приходится быть очень осторожными, чтобы не перегнуть палку, поскольку в противном случае они рискуют остаться без весьма солидной помощи США, которая только в гуманитарной части начиная с 2014 года составила 3 миллиарда долларов. А ведь есть и ее военная составляющая, и разовые выплаты иракским политикам.
Вот такая вот зыбкая, по-иному не назвать, ситуация в Ираке. С 7 октября нынешнего года зарегистрировано около 60 нападений на размещенные здесь американские войска, ответственность за которые взяли на себя полностью финансируемые Тегераном «Катаиб Хезболла» и «Хашд аш-Шааби». Иными словами, проиранские прокси просто не оставили американцам выбора – и те вынуждены были нанести по ним удар, исходя из того, что нельзя бесконечно дергать дремлющего тигра за усы.
Но означает ли это изменение тактики американцев в отношении проиранских прокси, то есть то, что на каждый их удар будет следовать решительный и жесткий ответ? Скорее всего, нет. Американцы по-прежнему не видят смысла в обострении ситуации в Ираке. Как не видят смысла этого и в Тегеране.
Вашингтон просто обозначает проиранским прокси красные линии, за которые им не стоит переходить. «Пулять» примитивными ракетами, которые то ли долетят, то ли нет, в сторону американских баз они могут – и не более того. Руководство «Катаиб Хезболла» и «Хашд аш-Шааби», а также Тегеран это вполне устраивает. Поэтому такая «войнушка» может длиться долго, никого особо не беспокоя.