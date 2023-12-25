Прямой эфир Минздрава: врач ответит на вопросы о кори
Сегодняшний прямой эфир на официальной странице Министерства здравоохранения Азербайджана в Instagram будет посвящен кори.
Гостем прямого эфира станет заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Афаг Алиева.
Во время трансляции, которая начнется в 15:00, вы можете разместить интересующие вас вопросы в разделе комментариев или задать их непосредственно Афаг Алиевой.
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