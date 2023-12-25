Захарова о попытках Запада втянуть Ереван в «игры»

Мы видим попытки внешних сил втянуть Ереван в еще более опасные геополитические игры. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы видим, как Западу абсолютно безразлична судьба армянского народа. Они используют его чувства, историческую память, боль и страдания исключительно в собственных интересах. С учетом союзнического характера отношений с Арменией мы готовы всячески содействовать миру, стабильности и процветанию Армении. Для нас это действительно имеет важнейшее значение. По целому ряду причин: это наша общая история, взаимопроникновение и народов, и культур, стабильность регионального плана, это и общие вызовы, и общие проблемы, которые проще решать вместе», - отметила Захарова.

По ее словам, есть также предпосылки для налаживания отношений между Арменией и Турцией. При этом Россия заинтересована в снижении конфликтности на Южном Кавказе и раскрытии богатейшего потенциала этого региона, чему могло бы способствовать расширение взаимодействия в рамках консультативной региональной платформы «3+3».