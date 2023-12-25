«Первым из факторов, составляющих основу здорового образа жизни, является сбалансированное питание. Оно подразумевает прием необходимого количества жиров, белков, углеводов, воды, а также витаминов и минералов в зависимости от возраста, пола и физической активности для нормального функционирования организма.

Второй важный вопрос связан с отдачей предпочтения продуктам с высокой пищевой, а не энергетической ценностью. «Пищевая ценность» относится не к калориям, которые дает нам пища, а к содержащимся в ней питательным веществам. Например, хотя 100 граммов пахлавы и имеют высокую калорийность (450 ккал), этот продукт беден по части витаминов, минералов, белков и клетчатки. По пищевой ценности его превосходят низкокалорийные яйца (1 яйцо среднего размера 60 граммов – 92 ккал).

Другим ключевым фактором, определяющим здоровое питание, является контроль инсулина. Потребление простых углеводов, таких как сахар, сахарная пудра, подслащенные напитки и кондитерские изделия, может отрицательно повлиять на здоровье, активируя чрезмерную секрецию инсулина. Это считается одним из факторов риска инсулинорезистентности. И, в свою очередь, приводит к диабету 2-го типа, сердечно-сосудистым заболеваниям, ожирению, а также ряду других проблем со здоровьем.

Поэтому следует ограничить потребление продуктов с высоким содержанием сахара и простых углеводов. Предпочтение следует отдавать продуктам из цельного зерна, богатым белком и клетчаткой, горохом, фасолью и другими бобовыми, а также сложными углеводами, например, овощами», — отмечается в пресс-релизе.