США будут строже контролировать российскую нефть

США вводят новые правила для стран, покупающих российскую нефть по цене ниже установленного лимита в $60 за баррель. Об этом сообщает РИА Новости.

С 19 февраля 2024 года покупатели должны будут предоставлять информацию обо всех логистических расходах при сделках с российским топливом. Как заявил Минфин США, эта мера призвана максимально сократить нефтяные доходы России, не создавая при этом дефицита на мировом рынке. Ранее введенный в декабре прошлого года ценовой потолок не принес ожидаемых результатов.

По данным Минфина США, нефтяные доходы России за 11 месяцев 2024 года снизились лишь на треть по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Однако эксперт считает это завышенной оценкой.