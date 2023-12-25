Федерация гребли и каноэ Азербайджана отличилась в трех номинациях, а именно третье место в номинации «Спортивная федерация 2023 года».

Накануне Министерство молодежи и спорта провело мероприятие, посвященное спортивным итогам 2023 года. Были объявлены имена лучших спортсменов и спортивных организаций.

Кроме того, проведенная Федерацией регата «Кубок президента-2023», посвященная 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, получила награду в номинации «Спортивное мероприятие года». Также регата была признана вторым лучшим событием в спорте 2023 года.

Олимпийский учебно-спортивный центр «Кюр», где проводятся международные соревнования по гребле, в частности, «Кубок президента» и «Мингячевирская регата», был удостоен первого места в номинации «Лучшее спортивное сооружение 2023 года».