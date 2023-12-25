Из-за Олимпиады отели Парижа резко повысили цены

Десятки отелей в центре Парижа повысили в разы цены на даты открытия Олимпийских игр-2024, которые принимает Франция. Об этом говорится в материале BFMTV на основе исследования общественной ассоциации.

Ассоциация UFC Que Choisir исследовала, как готовятся 80 отелей, расположенных в историческом центре Парижа, где состоится церемония открытия. Исследователи сравнили самые низкие ценовые предложения тех же заведений и условия сдачи комнат на ночь 26-27 июля (день открытия Олимпиады) с условиями для аналогичного двухместного номера двумя неделями раньше. В 20% исследованных заведений цены уже взлетели в разы – от в среднем около 300 до более 1 000 евро за ночь, что составляет рост на 226%.

Одно из заведений подняло цену с 300 до более 2 000 евро без возможности изменить заказ и вернуть предоплату в случае отмены бронирования. При этом примерно каждый третий отель требует брать номер минимум на две ночи, иногда даже на три-пять ночей, в первые дни Олимпийских игр, а чтобы избежать попыток забронировать комнату на одну ночь – под церемонию открытия, делают так, что ни один номер недоступен.