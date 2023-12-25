МЧС обратилось к населению
Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана с учетом прогнозируемого сильного ветра призывает граждан не пренебрегать правилами безопасности.
«При сильном ветре гражданам рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных построек, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. С учетом сложности тушения пожаров во время сильного ветра стоит особое внимание уделять соблюдению правил пожарной безопасности», - предупредили в ведомстве.