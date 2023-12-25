Baku Steel Company ввело в эксплуатацию установку вакуумной дегазации

ЗАО Baku Steel Company (далее – BSC), крупнейшее металлургическое предприятие Кавказского региона, ввело в эксплуатацию установку вакуумной дегазации (УВД), которая устраняет газы в составе стали для дальнейшего улучшения качества своей стальной продукции.

Высокое качество достигается за счет снижения количества неметаллических включений в результате удаления водорода, кислорода и азота после процесса обработки жидкой стали в УВД. Установка в первую очередь предназначена для производства высших марок стали, отвечающих высоким требованиям качества. Из стали, производимой с использованием установки УВД, выполняется отливка трубных заготовок высокой плотности для производства труб, устойчивых к высокому глубинному давлению, используемых в нефтегазовой отрасли.

Технологический процесс вакуумной обработки стали на BSC полностью автоматизирован и соответствует всем техническим требованиям и требованиям безопасности мировых стандартов. Полученная сталь более высокого качества позволяет производить продукцию, используемую в машиностроении, военной обороне, авиации и прочих сфер промышленности.