Кремль о встрече Алиева и Пашиняна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на полях саммита СНГ в Санкт-Петербурге «кратким контактом на ногах», а не переговорами.

«Москва видит политическую волю Баку и Еревана к заключению мирного соглашения и констатирует, что страны движутся в сторону его финализации. Конечно, мы это поддерживаем. Считаем, что заключение такого договора будет полезно как для двух стран, так и для стабильности мира во всем регионе», - добавил он.