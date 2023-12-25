Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 15:41

Бытует расхожее мнение, что горизонты у большинства американцев ограничены полями натянутых на головы бейсболок. Мол, даже просвещенные студенты Гарварда, не говоря уже о фермерах штата Огайо, не найдут на географической карте мира такие страны, как, например, Албания или Сербия. А многие школьники с трудом ответят на вопрос, кому принадлежала главная роль в разгроме гитлеровской Германии. Однако эти досужие вымыслы опровергает подкаст, который вышел в минувшем году в свет благодаря влиятельной The Washington Post. В этом подкасте (напомню, что это регулярная программа, которую можно скачивать и слушать онлайн) было семь эпизодов, они шли с разницей в одну неделю, и с каждым разом число прослушиваний стремительно повышалось. Под конец он, размещенный на платформе Apple, стал одним из самых популярных в США.

Подкаст называется «Пустая могила комрада Бишопа». В нем рассказывается о трагической судьбе Мориса Бишопа, бывшего премьер-министра Гренады, маленького островка на Карибах. Бишоп (в момент смерти ему было 39 лет) пришел к власти в Гренаде в 1979 году в ходе бескровного переворота против коррумпированного правителя Эрика Гейри. Опытный юрист, харизматичный и красноречивый, он резко развернул историю этой бывшей британской колонии в сторону марксистско-ленинской доктрины. В ее рамках Бишоп провозгласил Пан-Африканскую солидарность и начал словесную войну против «больших и всемогущих Соединенных Штатов», президентом которых в ту пору был Рональд Рейган. После прихода к власти Бишоп объявил нации, что «Кто будет покушаться на завоевания революции, будет наказан». Он в самое короткое время установил отношения с Кубой и Советским Союзом. Первая начала строить в Гренаде международный аэропорт, а СССР немедленно приступил к отправке на остров военной техники и подрядился помогать с обучением местных военнослужащих.

США стали опасаться, что Гренада превратится в военную базу, с которой могут осуществляться нападения на соседние страны. Белый дом разорвал отношения с правительством Бишопа, а в марте 1983 года Рейган выступил с телевизионным обращением к нации, в котором назвал «втянутую в советско-кубинскую военную орбиту» Гренаду «прямой угрозой национальной безопасности США». Однако революционная власть на острове пала не в результате враждебных заявлений и действий Америки. Она развалилась как карточный домик из-за противоречий внутри правительства между Морисом Бишопом и еще более упертыми и ортодоксальными марксистами, чем он сам. В результате произошло нечто такое, чего не помнит история ни Карибов, ни всего Западного полушария. 19 октября 1983 года политические конкуренты вывели Бишопа на улицу, поставили к стенке и без суда и следствия хладнокровно расстреляли. А вместе с ним были расстреляны еще семь человек, среди них министр иностранных дел страны Унисон Вайтмен, министр образования Жаклин Крефт, министр жилищного строительства Норрис Бейн и еще три близких советника Бишопа. Для автора этих строк, в ту пору заведующего Карибским бюро газеты «Известия», происшедшее было личной трагедией. За полгода до этого кровавого кошмара Бишоп дал мне большое эксклюзивное интервью в своей резиденции в Сент-Джорджесе. В стране наблюдалось исключительное спокойствие, никаких сигналов о готовящемся перевороте не было и в помине. Мог ли я тогда предвидеть, что произойдет?

А шесть дней спустя после кровавой драмы на острове высадились американские морские пехотинцы и, одолев сопротивление находившегося там небольшого отряда кубинцев, захватили страну. Жуткая расправа над Бишопом и его министрами дала основание Рейгану начать интервенцию. Этой осенью исполнилось 40 лет со времени этих событий. Но не они послужили темой семи эпизодов подкаста. В течение последних двух лет журналисты из The Washington Post пытаются расследовать мистическую загадку Гренады. Дело в том, что могила погребенного комрада Бишопа и его соратников оказалась... пуста. И вот по ходу расследования выяснилось, что полученные новые показания очевидцев позволяют предположить, что США сыграли значительную роль в обнаружении, исследовании и, возможно, сокрытии останков. «США могут иметь ключ к поискам останков премьер-министра Гренады», - пишет The Washington Post. Журналисты столичного издания взяли интервью у более 100 человек - граждан Гренады, действующих и отставных американских военных, высокопоставленных чиновников правительства США, которые побывали на острове после ее оккупации.

Что же удалось выяснить? Во время высадки американского десанта место, куда были сброшены под груды мусора тела расстрелянных (мятежники даже не удосужились их похоронить), подверглось бомбардировке, однако сама могила не была повреждена. Агент ЦРУ Дэвид Буш сообщил WP, что он побывал на месте захоронения за шесть дней до эксгумации и информировал об этом Вашингтон. 6 ноября 1983 года Госдепартамент признал наличие могилы, в которой, по его данным, могут находиться останки Бишопа, членов его кабинета и их помощников. Сотрудник спецслужбы Ямайки Эрл Браун, который присутствовал при эксгумации 8 ноября, заявил WP, что тела Бишопа, Крефт, Уайтмена и еще двух человек были идентифицированы, размещены по пакетам и транспортированы на вертолете на американский военный корабль «для последующего изучения». Позднее другой свидетель сообщил газете, что останки были отправлены на территорию США. И после этого они бесследно исчезли.