Армения намерена повысить боеготовность войск

27 декабря во главе с министром обороны Армении Суреном Папикяном состоялось заседание коллегии при руководителе МО с повесткой «Состояние боеготовности, подготовки, морально-психологического обеспечения руководства войск ВС РА в 2023 учебном году и приоритетные вопросы 2024 учебного года», сообщили в оборонном ведомстве Армении.

С докладом выступил первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба ВС Армении генерал-лейтенант Эдвард Асрян. Были представлены проблемы, основные мероприятия и достижения.

В ходе заседания Папикян заверил, что ряд работ и программ уже реализуется, и в ближайшее время будут предприняты шаги, которые существенно поспособствуют процессу повышения боеготовности войск, боеспособности ВС, улучшения социально-бытовых условий военнослужащих.