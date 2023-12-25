Создается Агдеринский район
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон «Об образовании Агдеринского района Азербайджанской Республики», сообщает пресс-служба главы государства.
Кроме того, Ильхам Алиев утвердил закон «О внесении частичных изменений в административно-территориальное деление Агдамского, Джебраильского, Физулинского, Ходжалинского, Ходжавендского, Губадлинского, Лачинского и Шушинского районов Азербайджанской Республики».
Согласно изменениям, села Малыбейли, Юхары Гушчулар и Ашагы Гушчулар, входящие в административно-территориальное деление Шушинского района, войдут в административно-территориальное деление Ходжалинского района. Кроме того, села Юхары Вейсялли и Агбашлы Физулинского района, село Юхары Мазра Джебраильского района и село Алыджан Лачинского района будут упразднены, а их территории войдут в административно-территориальное деление Ходжавендского района.