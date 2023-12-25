Минобороны РФ раскрыло точное число мобилизованных

В рамках проводившейся в России частичной мобилизации в ряды Вооруженных сил было призвано 302 503 человека из 1 430 муниципальных образований, сообщает РБК со ссылкой на материалы представленного Минобороны доклада «Армия в цифрах — 2023».

Согласно данным ведомства, 33 тыс. мобилизованных россиян самостоятельно прибыли в военкоматы, не дожидаясь получения повестки.

Министерство также представило в докладе средний портрет мобилизованного гражданина. Это мужчина со средним и средним специальным образованием в возрасте 35 лет. Высшее образование имели 7% мобилизованных. Также отмечается, что 57% призванных на службу лиц женаты, у 31% мобилизованных есть один ребенок, у 0,3% — трое детей. Постоянное место работы на момент начала частичной мобилизации было у 89% призванных лиц.