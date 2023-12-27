Эльмар Мирсалаев: «2023 год стал годом новшеств и инноваторства для страхового сектора»

- С какими результатами ожидается окончание 2023 года для страхового сектора? Насколько себя оправдали прогнозы в сфере страхования, предсказанные в начале года?

- Могу с гордостью и полной уверенностью сообщить, что местный страховой рынок в 2023 году продолжает расти и сохраняет приверженность к дальнейшему развитию. Успех такого непрерывного роста и развития принадлежит всем профессиональным участникам страхового сектора, во главе которого стоит надзорный орган в лице Центрального банка Азербайджанской Республики. Тенденции роста и развития рынка страхования мы можем увидеть в представленных регулярных статистических отчетах со стороны Центрального банка АР.

Впервые в истории страхования Азербайджана объем премий превысил 1 млрд манатов

В соответствии с официальными статистическими данными за период январь-ноябрь страховой рынок смог обеспечить сбор страховых премий в размере 1 млрд 108 млн 234 тыс. AZN, что на 233,1 млн AZN больше аналогичного периода 2022 год. Таким образом, мы можем смело заявить, что страховой рынок Азербайджана вырос на 26,6%. Также следует отметить, что за 11 месяцев вырос и объем выплат, который равняется 497,4 млн AZN, что на 96,5 млн AZN больше в сравнении с прошлым годом. Текущие результаты свидетельствуют о том, что интерес к страховым услугам активно продолжает расти.

Радует то, что за указанный 11-месячный отчетный период текущего года активную роль в росте страхового рынка сыграли все виды страхования. Видами страхования, имеющими наибольшую долю в сборах и наиболее часто применяемыми в отчетном периоде, являются страхование жизни (с ростом на 102,1 млн манатов), обязательное страхование автогражданской ответственности (с ростом на 45,5 миллиона манатов), обязательное страхование недвижимого имущества (с ростом на 23,5 миллиона манатов), добровольное страхование имущества от пожара и прочих рисков (с увеличением на 13,3 миллиона манатов), обязательное страхование от потери профессиональной трудоспособности вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (с ростом на 9 миллионов манатов), Каско (на 9 миллионов манатов) и добровольные виды медицинского страхования (на 7 миллионов манатов).

- Какими реформами запомнился 2023 год? Какие нововведения стимулировали развитие отрасли?

- Реформы продолжались на протяжении всего 2023 году. В частности, успешная политика регулирования и контроля со стороны Центрального банка АР, а также активное участие всех профессиональных участников сектора были поводом ко многим новшествам и нововведениям.

В этом году завершился процесс полной автоматизации обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. Таким образом, любой автовладелец может зайти на официальный сайт любой страховой компании, имеющей лицензию на реализацию вышеназванного продукта, и без каких-либо препятствий и траты времени застраховаться. Данное достижение можно считать одной из важных реформ в обеспечении массовой доступности страхового продукта среди населения.

Создан механизм по контролю страхования недвижимости

Следующим этапом было решение проблемы, связанной со страхованием недвижимого имущества, которая на протяжении долгого времени беспокоила профессиональных участников страховой отрасли. Как известно, с начала внедрения данного вида страхования отсутствие механизма контроля за обязательным страхованием недвижимости создавало существенные препятствия для увеличения проникновения этого вида страхования. С 1 июня 2023 года завершен процесс электронной информационной интеграции между Государственной службой по вопросам недвижимости при Министерстве экономики АР и Бюро по обязательному страхованию АР. Данная интеграция позволила отойти от выдачи страховых полисов на бумажных носителях и полностью начать выписывать электронные полиса по данному виду страхованию. Тем самым был сформирован долгожданный механизм контроля за указанным видом страхования.

Проект пропаганды страхования будет продолжен

Как известно, в 2020 году Центральный банк АР, Ассоциация Страховщиков Азербайджана и Бюро по обязательному страхованию подписали Меморандум «О взаимном сотрудничестве по систематическому и последовательному осуществлению мер, направленных на повышение страховой грамотности, популяризации страхования и профилактике действий для предотвращение наступления несчастных случаев». Согласно соответствующему меморандуму, с 2021 года в стране запущен проект по информированию о страховании на уровне всей республики. На первом этапе проекта, который включает трехлетний план, основными темами были формирование большей осведомленности о рисках среди населения и информирование о различных видах страхования. В 2023 году по различным информационным каналам на основе маркетинговой стратегии 360° населению в доступной для него форме было рассказано о преимуществах страхования. Неслучайно в результате этих шагов страховой рынок вырос на 16% в 2021 году и на 18% в 2022 году. По итогам 11 месяцам текущего года местный страховой рынок вырос на 26.6%. Отмеченные высокие темпы роста показывают важность и целесообразность данного проекта и продолжение его в ближайшие годы. Преемственность – главный фактор в образовании. Если мы стремимся к большему и устойчивому росту, то обязаны продолжать регулярно информировать и образовывать население в направлении страхования.

Реформы в области страхования, реализованные в этом году, на этом не заканчиваются. Следующим направлением в программе реформ страховой сферы было укрепление кадрового потенциала отрасли. Одной из важнейших специализаций в страховании является профессия актуария. Сегодня в Азербайджане, как и в большинстве стран мира, профессия актуария является одной из самых востребованных. Данная потребность требует усиления как в направлении повышения профессионального уровня существующих актуариев, так и в вопросе обучения новых специалистов. В связи с этим Центральный банк АР и Ассоциация Страховщиков Азербайджана подготовили и успешно реализуют «Программу развития Актуариев» в сотрудничестве с Турецким Страховым Институтом. Новые актуарии, прошедшие обучение в рамках программы, на следующем этапе будут приняты на работу в страховые компании, и потребность сектора в актуариях будет удовлетворена. Параллельно с этим в текущем году Учебным центром АСА, действующим при Ассоциации Страховщиков Азербайджана, было организовано более 10 тренингов с целью повышения уровня знаний профессиональных участников отрасли.

Кроме того, с целью обеспечения лучшей защиты населения и бизнеса от различных видов рисков в Азербайджане создана комуникационная платформа сотрудничества Ассоциации Страховщиков Азербайджана и Ассоциации Банков Азербайджана. Новая платформа предусматривает расширение страховой защиты от существующих рисков, связанных с жизнью, здоровьем и имуществом клиентов банка. С этой целью запущен процесс совместной разработки и презентации страховых продуктов, повышающих защиту клиентов от непредвиденных рисков.

Впервые в Азербайджане, а, возможно, и в мире, был проведен Страховой фестиваль, это еще одно направление, где мы достигли успеха. Страховой фестиваль был организован в 10 крупнейших городах нашей республики, в том числе в столице Баку. Среди населения посредством развлекательных игр, конкурсов и музыкальных шоу была проведена масштабная агитационно-разъяснительная работа в области страхования. Этот опыт показал, что подобные фестивали очень эффективны с точки зрения просвещения и информирования населения.

Азербайджанский международный страховой форум пройдет в 2024 году

До 2019 года включительно в Азербайджане на ежегодной основе организовывался международный страховой форум. Однако пандемия COVID-19, охватившая весь мир в 2020 году, привела к тому, что этот форум, как и многие масштабные проекты, временно был приостановлен. В 2024 году мы планируем восстановление традиций проведения международного страхового форума в нашей стране. Очень надеемся, что благодаря этому форуму будет расширенно сотрудничество между местными страховщиками и глобальными игроками страхового сектора со всего мира, а мировое страховое сообщество сможет лучше узнать рынок страхования в Азербайджане.

- Какие новшества были достигнуты в направлении международных связей на рынке страхования?

- Правильное выстраивание международных связей и регулярный мониторинг мировых тенденций являются основными факторами, поддерживающими развитие страховой отрасли. В этом направлении Ассоциация Страховщиков Азербайджана успешно продолжает международное сотрудничество, которое было заложено еще в 2020 году.

Страховой Союз Тюркского Мира будет включен в эгиду Организации Тюркских Государств

24 ноября 2020 года были установлены официальные взаимотношения между Ассоциацией Страховщиков Азербайджана и Страховым Союзом Турции. Эти отношения быстро развивались в последующие годы. В соответствии совместной инициативы АСА и ССТ 24 мая 2022 года с участием глав страховых ассоциаций Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана впервые в мире на страховом саммите, состоявшемся в Стамбуле, Турция, был создан Страховой Союз Тюркского Мира. В этом же году нами была подготовлена и согласована со странами-членами дорожная карта Союза. Отрадно, что именно после этого, в 2023 году, Организация Тюркских Государств (TDT) обратилась к нашей Ассоциации, а также другим странам-членам, и предложила включить Страховой Союз Тюркского Мира под эгиду TDТ. Как вы знаете, Организация тюркских государств помимо стран-членов состоит из стран-наблюдателей. Именно с этой целью по инициативе ASA была предложена идея привлечения страховых ассоциаций стран-наблюдателей TDT в качестве организаций-наблюдателей в Страховой Союз Тюркского Мира. Полагаю, что к первой половине 2024 года мы привлечем в Страховой Союз Тюркского Мира в качестве наблюдателей страховые ассоциации Венгрии, Туркменистана и Турецкой Республики Северного Кипра.

Известно, что АСА также сотрудничает со Всероссийским Союзом Страховщиков. В рамках установленного сотрудничества как с Турцией, так и с Россией местные страховщики в этом году совершили ряд зарубежных поездок в вышеуказанные страны и ознакомились с опытом применения принципа прямого урегулирования убытков в направлении автогражданской ответственности.

- Каковы ваши прогнозы на конец текущего года и ожидания от 2024-го?

- 2023 год завершаем очень успешно, с хорошей динамикой роста в направлении страхования. Наш прогноз относительно общего объема сборов за весь год варьируется в пределах 28% роста страховых сборов. Таким образом, доля страховых премий в ВВП превысит 1%. И тот факт, что сборы превышают 1 миллиард манатов, и то, что наша доля в ВВП превышает 1%, является историческим событием для страхового рынка Азербайджана и поводом для гордости.

Хочу с уверенностью отметить, что тенденция роста, наблюдаемая с 2020 года и которая с ощутимыми результатами реализовалась в текущем году, будет продолжена и в 2024 году. Данная уверенность исходит из того, что и Центральный банк Азербайджана, и Ассоциация Страховщиков Азербайджана совместно с другими профессиональными участниками страхового рынка определила основные направления и цели развития страхового сектора на много лет вперед.

Как для всего мира, так и для Азербайджана суть страхования неизменна. Страхование – это культура, которая делает людей ответственными. Страхование – это здравый смысл как в отношении окружающих нас рисков, так и последствий, которые наступают при несчастных случаях. Принимая во внимание вышесказанное, мы должны помнить всегда, что сильное страхование означает сильную экономику, а сильная экономика означает сильное государство.