Специальные цены для Mercedes-Benz GLS
Генеральное представительство Mercedes-Benz Group AG в Азербайджане Avtokapital-Azərbaycan MMC объявляет об изменениях в ценах.
Потребителям предлагаются эксклюзивные цены на автомобили семейства GLS. Подробная информация представлена на сайте.
Специальные цены действительны до 31.12.2023 года.
Воспользоваться такой возможностью можно в официальной дилерской сети Mercedes-Benz в Азербайджане:
Abşeron Avtomobil Mərkəzi
Тел.: *8885
Autostar Kaukasus
Тел.: +99412 976.
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