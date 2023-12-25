Специальные цены для Mercedes-Benz GLS

Генеральное представительство Mercedes-Benz Group AG в Азербайджане Avtokapital-Azərbaycan MMC объявляет об изменениях в ценах.

Потребителям предлагаются эксклюзивные цены на автомобили семейства GLS. Подробная информация представлена на сайте.

Специальные цены действительны до 31.12.2023 года.

Воспользоваться такой возможностью можно в официальной дилерской сети Mercedes-Benz в Азербайджане:

Abşeron Avtomobil Mərkəzi

Тел.: *8885

Autostar Kaukasus

Тел.: +99412 976.