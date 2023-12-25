Тимошенко нашла способ пополнить численность ВСУ без мобилизации

Бывший украинский премьер, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала отправить на поле боя половину всех правоохранителей. Видео с призывом опубликовано на ее YouTube-канале.

«Бронь (…) на сотни тысяч людей в силовых структурах, умеющих воевать, но не идущих — это неправильная позиция», — заявила она.

Как утверждает Тимошенко, силовики прошли подготовку. По ее мнению, лучше отправить на фронт полицейских, сотрудников прокуратуры и других силовиков, чем понижать возрастную планку мобилизационных действий с 27 до 25 лет.