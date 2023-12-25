Признания экс-члена РПК: «Русские везли нам оружие...»

Т.Г., террорист по прозвищу «Бавер», 13 лет сражавшийся в рядах РПК на севере Ирака и Сирии, сдался турецким силам безопасности. Местные СМИ распространили детали его заявления следствию. Экс-боевик РПК утверждает, что, когда турецкая армия проводила операцию «Оливковая ветвь» в сирийском регионе Африн в 2018 году, российские военные снабжали курдов оружием и боеприпасами.

Неизвестно, когда именно Т.Г сдался турецким силам безопасности. Однако сообщается, что он передал следствию координаты баз сил РПК/ОНС на севере Сирии и Ираке. Турецкая авиация атаковала эти координаты.

«Когда ВС Турции начали операцию «Оливковая ветвь» в Африне, мне позвонил высокопоставленный командир РПК на севере Ирака по прозвищу Махмут Реш и сказал, что если турки выйдут на дорогу Алеппо-Африн, мы будут окружены и погибнем. Он поручил мне взять 30 вооруженных людей и обеспечить охрану этой дороги. Я много раз видел, как российские солдаты везли на грузовиках оружие и боеприпасы отрядам ОНС, стоя в очереди на дороге. Это оружие применялось в боях против турецкой армии», — рассказал следствию сдавшийся член РПК.

«Бавер» сообщил, что в Сирии при силах РПК/ОНС было создано специальное подразделение коммандос: американские солдаты обучали его и обеспечивали ежемесячным жалованьем. По словам боевика, ОНС покупали оружие как у американцев, так и у русских.

«Во время боев с турецкой армией российская армия сбрасывала оружие и боеприпасы для бойцов ОНС в районе Африна с помощью грузовых самолетов», — сказал он.

После некоторого участия в боях в Сирии «Бавер» вернулся в Ирак, где сдался курдским группировкам Пешмерга. Те в свою очередь передал его турецким силовикам.