Три водохранилища строят в Карабахе

За счет средств, выделенных на реконструкцию и восстановление территорий, освобожденных от армянской оккупации, достроены Суговушанское и Хачинчайское водохранилища, расположенные на территории Тертерского района, а также Тертерчайский левобережный канал.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, об этом журналистам заявил советник председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Асад Ширинов.

Он отметил, что ремонтно-восстановительные работы на водохранилищах Кёндялянчай-1, Кёндялянчай-2 и Ашагы Кёндялянчай планируется завершить в ближайшее время: «За прошедший период было продолжено строительство Забухчайского водохранилища на территории Лачинского района. В ближайшие годы планируется начать строительство магистрального канала, несущего воду из водохранилища Гыз Гала, Хакакаричайского и Баргушадчайского водохранилищ и питающихся от них каналов. Помимо большого успеха в решении проблемы водоснабжения в Азербайджане, упомянутые проекты являются важным вкладом в социально-экономическое развитие регионов, особенно Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов».