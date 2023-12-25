Мирзоян: Никто не знает, каким будет мирный договор

Азербайджан и Армения пока не согласовали окончательный текст соглашения о мире, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

«Окончательного текста соглашения о мире нет, и никто не может сказать, что там будет в результате переговоров», - сказал Мирзоян на совместной пресс-конференции с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом в Ереване в среду.

По его словам, в настоящее время Ереван и Баку обсуждают возможность включения в проект соглашения карт в качестве фиксирования принципа демаркации и делимитации границ, обеспечения предсказуемости этого процесса.