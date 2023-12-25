Залужный назвал свою главную ошибку

«Я считал, что такое количество потерь, как мы нанесли, остановит любого. Но не Российскую Федерацию», — сказал Залужный.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный назвал своей главной ошибкой в войне с Россией недооценку тех жертв, на которые может пойти Москва. Об этом пишет The Moscow Times.

В свою очередь для ВСУ приоритетом остается эффективность действий, которая позволяет сохранить жизни военнослужащих, отметил главком. По его словам, украинская армия защищает «каждый клочок» земли, но когда «вражеские снаряды начинают перекапывать это место вместе с камнями, с землей, с нашими бойцами, жизнь наших бойцов нам важнее».

Главком ВСУ призвал не «делать трагедию» из потери населенных пунктов, поскольку «ведение боевых действий подчиняется своим законам». По его словам, российская армия использует одну и ту же «методику» при захвате городов: они уничтожают их, используя большое количество снарядов, и за 2–3 месяца могут из любого города сделать Бахмут.

Несмотря на это, 2024 год будет отличаться от 2023-го, когда ВСУ не удалось контрнаступление на юге с целью перерезать сухопутный мост России в Крым, заверил украинский главком.

Согласно данным разведки США, потери России в войне против Украины достигли 315 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. Это около 87% личного состава, которым располагало Минобороны РФ до начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Вместе с тем, по данным США, потери Украины к началу ноября достигли 190 тыс. человек. Из них не менее 70 тыс. погибли, еще до 120 тыс. получили ранения. При этом всего армия Украины насчитывает около 500 тыс. человек.