Российский рынок нефти стал зависим от двух стран

До войны российскую нефть закупали десятки стран. Почти половина экспорта уходила в Европу, напомнил Новак. Однако эмбарго ЕС, вступившее в силу в конце 2022 года, лишило российских нефтяников почти всех крупнейших клиентов.

В Индию и Китай сейчас уходит до 90% российского экспорта нефти и нефтепродуктов, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» курирующий энергетику вице-премьер Александр Новак. Его заявления приводит The Moscow Times.

По итогам текущего года в Европу будет поставлено «не более 4-5%» российской нефти, сказал Новак: «И здесь идет речь только о тех оставшихся объемах, которые поставляются в результате тех исключений, которые Евросоюз сделал для некоторых стран, таких как Венгрия, Словакия, Чехия, по поставкам нефти по «Дружбе».

По данным Bloomberg, на конец ноября Индия и Китай закупали в России около 3 млн баррелей в день, а летом поставки достигали 3,5 млн баррелей — исторического рекорда, хотя до войны в Китай уходило лишь 500-600 тысяч баррелей ежедневно, а экспорт в Индию и вовсе отсутствовал.

Кроме этих двух стран, морем нефть из РФ поставляется еще лишь в два государства — в Турцию, она закупает примерно 400 тысяч баррелей в сутки, и Болгарию, импортирующую сырье для НПЗ «ЛУКОЙЛ» в Бургасе. Эти потоки остановятся в марте 2024 года — соответствующий закон принял болгарский парламент.

Вопреки мрачным прогнозам, объемы добычи нефти в России после вторжения в Украину и западных санкций практически не снизились: по оценке Международного энергетического агентства, в этом году нефтяники добудут 10,95 млн баррелей в сутки, а в следующем — 10,84 млн. Опрошенные Reuters аналитики прогнозируют, что объемы экспорта также останутся стабильными: за рубеж будет вывезено около половины всей добытой нефти, или примерно 250 млн тонн.

Новых крупных клиентов у России на нефтяном рынке не появится. «Ключевыми экспортными направлениями для РФ останутся Китай и Индия, на которые будет приходиться 85% всех поставок нефти из России», — говорит глава Института энергетики и финансов Марсель Салихов.

Ключевой проблемой останется логистика, считает аналитик БКС Рональд Смит: возить нефть в Азию дольше и дороже, а из-за санкций и «потолка цен» перевозчики требуют дополнительной платы, и чтобы удержать цену для покупателя, нефтяникам приходится давать скидки.