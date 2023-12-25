Власти Грузии отреагировали на события в Абхазии

В письменном заявлении МИД страны говорится: «Ратификация договора о передаче т.н. парламентом оккупационного режима Абхазии дачи в Бичвинта Российской Федерации представляет собой еще один незаконный акт и продолжение российской политики оккупации неделимых регионов Грузии, что грубо нарушает фундаментальные принципы международного права. С международно-правовой точки зрения любое подобное так называемое соглашение не имеет юридической силы. Соответственно, в условиях оккупации Абхазского региона у так называемого соглашения не может быть каких-либо правовых результатов».

МИД Грузии обратился к международному сообществу с призывом дать соответствующую оценку этому шагу РФ, который в ведомстве назвали «посягательством на суверенитет и территориальную целостность Грузии».

«МИД призывает Российскую Федерацию уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии и выполнить свои международные обязательства, в том числе соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, заключенное при посредничестве Европейского Союза», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Грузии.

Ситуацию прокомментировала и президент Саломе Зурабишвили. В социальной сети Х она написала: «Решительно осуждаю очередной захват земель россиянами на грузинских территориях и их политику ползучей аннексии. Сильная общественная реакция, которую мы наблюдаем вокруг передачи Бичвинта, является прямым результатом продолжающейся оккупации. Я призываю международное сообщество к решительной и срочной реакции».