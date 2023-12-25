«Приключения игрушек» на Национальной гимнастической арене
Федерация гимнастики Азербайджана подводит итоги 2023 года.
Сегодня на Национальной гимнастической арене состоялось новогоднее представление под названием «Приключения игрушек».
Это было интересное новогоднее приключение со всеми знакомыми героями мультфильмов разных годов в исполнении звезд гимнастики.
«Вуди» и «Базз» отправились в волшебное путешествие, чтобы вернуть украденную новогоднюю звезду. «Питер Пэн», «Фея Динь-Динь», «Пиноккио» и другие помогали им в этом деле.
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