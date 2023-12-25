Расстрел украинских военных

Видео длительностью около 50 секунд снято с высоты. На нем видно, что трое людей стоят на коленях на земле, а в них стреляют с расстояния в несколько метров люди, одетые в другую форму.

В телеграм-каналах появилось видео, на котором, как утверждается, российские военные расстреливают троих солдат ВСУ, взятых в плен в Запорожской области. Об этом пишет Meduza.

Офис генпрокурора Украины сообщил, что начал расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны. По данным следствия, российские военные взяли троих украинских солдат в плен в декабре 2023 года недалеко от села Работино Запорожской области и через час расстреляли.

С начала декабря это уже второе видео, на котором предположительно российские солдаты убивают пленных военнослужащих ВСУ, напоминает Meduza. 2 декабря 2023 года появилось видео убийства двух солдат, как утверждается, снятое в районе села Степное в Донецкой области.

14 декабря «Радио Свобода» опубликовала видео, снятое, как утверждалось, под Работиным, на котором группа предположительно российских солдат вела перед собой безоружных людей с поднятыми руками — вероятно, украинских военнопленных — используя их в качестве живого щита. Что с ними стало после этого, неизвестно.