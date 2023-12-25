За призывы к сепаратизму - пять лет колонии

Суд города Алтай в Восточно-Казахстанской области приговорил 43-летнюю местную жительницу к пяти годам колонии за призывы к сепаратизму (часть 1 статьи 180 УК Казахстана) из-за комментария в соцсетях о сносе памятника Ленину. Об этом сообщает казахская служба «Радио Свобода/Азаттык».

Учитывая то, что у осужденной есть несовершеннолетние дети, суд отсрочил исполнение приговора на пять лет, уточняет издание.

По версии следствия, в августе этого года жительница Алтая, комментируя видео о демонтаже памятника Ленину, во время которого монумент упал на землю из-за неосторожности рабочих, написала, что «рано или поздно Восточный Казахстан присоединит к России, та, которая относится к российской территории, и посмотрим, куда полетят другие памятники». Это высказывание, по данным прокуратуры, возмутило подписчиков страницы, на которой было размещено видео, и на женщину донесли в полицию. Лингвистическая экспертиза установила, что в словах женщины присутствуют «риторика ненависти» и «сепаратистские взгляды».

На суде женщина заявила, что высказывала свое мнение и не призывала к нарушению конституционного строя, но суд решил иначе.

Восточно-Казахстанская область на северо-востоке граничит с российским Алтайским краем и Республикой Алтай.