Иванишвили стал еще богаче

Согласно обновленным 27 декабря данным, активы Иванишвили оцениваются в 6,55 миллиарда долларов, это самый высокий показатель с тех пор, как Bloomberg начало публиковать статистику по активам Иванишвили в 2013 году.

По данным издания, в 2023 году стоимость имущества Иванишвили выросла на 17 процентов, или 950 миллионов долларов, самый крупный актив — денежные средства. Только коллекция предметов искусства оценивается в миллиард долларов.

Bloomberg напоминает, что Иванишвили заработал состояние в России в 1990-е годы, создав группу производителей железной руды, сталелитейных заводов, банков и недвижимости. Он продал большую часть своих имущественных активов в период с 2003 по 2006 год, а остальную часть — в преддверии своего избрания премьер-министром Грузии в октябре 2012 года. Сейчас Иванишвили занимает 396-е место в списке самых богатых людей мира по версии Bloomberg.