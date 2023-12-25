Командующий ВСУ рассказал о наступлении россиян

Армия РФ продолжает интенсивные наступательные действия на Купянском, Лиманском, Северском и Бахмутском направлениях. На Купянском направлении россияне пытаются «любой ценой» захватить Синьковку и создать условия для блокирования города Купянск. После понесенных потерь РФ ведет перегруппировку, перекидывая туда силы с других направлений, заявил Сырский.

На Лиманском направлении Россия возобновила интенсивное наступление для вытеснения ВСУ из района Серебрянского лесничества и расширения Торского выступа, идет попытка захвата села Терны и выхода к реке Черный Жеребец.

РФ готовит развитие наступления в направлении Соледара и Северска.

На Бахмутском направлении РФ пытается захватить Богдановку, восстановить утраченное положение в районах Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки. Сюда переброшены силы, в том числе, с южного направления.

Сырский сообщает, что ВСУ сдерживают продвижение армии РФ.