Али Нагиев возглавил еще одну Госкомиссию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду, 27 декабря, утвердил новый состав Межведомственной комиссии по охране государственной тайны. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Теперь председателем Межведомственной комиссии по охране государственной тайны будет не первый заместитель премьер-министра, а начальник Службы государственной безопасности Азербайджана.

Отметим, что, согласно указу, изменился статус Межведомственной комиссии по охране государственной тайны при президенте Азербайджанской Республики, и она теперь стала Межведомственной комиссией по охране государственной тайны.