Али Нагиев возглавил еще одну Госкомиссию
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду, 27 декабря, утвердил новый состав Межведомственной комиссии по охране государственной тайны. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Теперь председателем Межведомственной комиссии по охране государственной тайны будет не первый заместитель премьер-министра, а начальник Службы государственной безопасности Азербайджана.
Отметим, что, согласно указу, изменился статус Межведомственной комиссии по охране государственной тайны при президенте Азербайджанской Республики, и она теперь стала Межведомственной комиссией по охране государственной тайны.
Новый состав комиссии нижеследующий:
Председатель комиссии
Начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики
Члены комиссии
Заместитель министра обороны Азербайджанской Республики
Заместитель министра юстиции Азербайджанской Республики
Заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики
Заместитель министра внутренних дел Азербайджанской Республики
Заместитель министра оборонной промышленности Азербайджанской Республики
Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики
Заместитель министра экономики Азербайджанской Республики
Заместитель министра финансов Азербайджанской Республики
Заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики
Заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики
Заместитель начальника Службы внешней разведки Азербайджанской Республики
Заместитель начальника Службы безопасности президента Азербайджанской Республики
Заместитель начальника Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики
Заместитель начальника Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики
Заместитель начальника Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики
Вице-президент Национальной академии наук Азербайджана
Вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики.
Начальником Службы государственной безопасности Азербайджана является генерал-полковник Али Нагиев.