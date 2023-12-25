Франция объявила дипломатов Азербайджана персонами нон грата

«Франция принимает к сведению принятое Азербайджаном решение объявить персонами нон грата двоих сотрудников дипломатического персонала посольства Франции в Азербайджане. Категорически опровергаем обвинения, выдвинутые Азербайджаном в обоснование своего решения», - говорится в сообщении МИД.

В ведомстве отметили, что решение МИД Франции принято в качестве взаимной меры. Посла Азербайджана во Франции сегодня вызвали во внешнеполитическое ведомство, чтобы проинформировать об этом.

Напомним, 26 декабря 2023 года посол Франции в Азербайджане Анн Буайон была вызвана в МИД Азербайджана. До сведения посла было доведено, что двое сотрудников посольства Франции объявлены азербайджанским правительством персонами нон грата в связи с деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу и противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, и этим лицам следует покинуть территорию Азербайджана в течение 48 часов. Послу была вручена соответствующая нота МИД Азербайджана.