Турция обвиняет Нетаньяху

По словам президента Турции, «преступления», которые в Газе совершает премьер Израиля, сравнимы с деяниями «нацистской Германии во главе с Гитлером».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 27 декабря, раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также обвинил еврейское государство в военных преступлениях.

«С начала нападений прошло 80 дней, все ценности человечества за это время были расстреляны. Никакой разницы между Нетаньяху, преступлениями, которые он совершает сегодня, и Гитлером, тем, что происходило 80 лет назад в нацистской Германии, нет», - сказал Эрдоган.

Президент Турции также обвинил Запад в бездействии: «Германия до сих пор расплачивается за то, что сделал Гитлер, поэтому она безмолвствует. У Запада есть долги перед Израилем, у Турции их нет. Америка оказывает Израилю всевозможную помощь, с этой помощью Израиль убивает жителей Газы».

В администрации президента Турции заявили, что «премьер-министр Израиля Нетаньяху… овладел мастерством, чтобы представить миру свои военные преступления против мирного населения как самооборону. Даже если мир не сможет остановить его, история осудит его как военного преступника».

«Отчаянные попытки Нетаньяху спасти свою политическую карьеру, убивая мирных жителей и расширяя [масштабы] войны, обречены на провал», - заявили в администрации президента Турции.

Спустя некоторое время последовал оскорбительно-жесткий ответ премьер-министра Израиля на слова президента Турции.