Спутниковые снимки российского корабля до и после украинского авиаудара

«Остатки российского десантного корабля... в восточном порту Феодосии можно увидеть дымящимися и в значительной степени затопленными на этом спутниковом снимке Maxar... Второй снимок от 5 декабря для сравнения», — написал Триберт.

Воздушные силы ВСУ в ночь на вторник нанесли удар по «Новочеркасску», стоявшему у причала в порту Феодосии в Крыму. Минобороны России сообщило, что БДК получил повреждения, украинские военные говорили, что корабль мог быть уничтожен.

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс, комментируя сообщения об ударе по российскому кораблю в Феодосии, во вторник написал в соцсети X: Те, кто считает, что война в Украине зашла в тупик, ошибаются.