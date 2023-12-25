Анкара ждет от Вашингтона ответного шага

Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном проинформировал американского коллегу об одобрении 26 декабря комиссией по международным делам турецкого парламента заявки Швеции на вступление в НАТО и выразил надежду на скорейшую продажу Вашингтоном Анкаре истребителей F-16.

«Министр иностранных дел Фидан сообщил, что процесс ратификации парламентом Турции заявки Швеции на вступление в НАТО продолжается. Он призвал администрацию и Конгресс США в вопросе продажи F-16 руководствоваться духом союзничества и выразил надежду на скорейшую реализацию данных обязательств», - приводит слова источника телекомпания.

Главы дипведомств Турции и США также обсудили последние события в Газе. Фидан в этой связи высказался за скорейшее прекращение огня в регионе и начало переговоров по обеспечению прочного мира, сообщили в турецком МИД.

Накануне комиссия по международным делам парламента Турции большинством голосов одобрила ратификационный протокол о принятии Швеции в НАТО. Документ вынесен на голосование Генассамблеи, но, когда оно состоится, пока не сообщается. В эту пятницу турецкий парламент должен уйти на зимние каникулы, не исключено, что голосование пройдет в январе.