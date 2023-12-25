Памятник Шакире открыли в ее родном городе

В родном городе певицы Шакиры, колумбийской Барранкилье, открыли скульптуру в ее честь. Памятник высотой 6,5 м из бронзы и алюминия изображает певицу в танце, который она исполняла в видеоклипе на песню Hips Don't Lie (в переводе на русский – «Бедра не лгут»).

Песня, которую Шакира исполнила вместе с рэпером Вайклефом Жаном, была выпущена в 2006 году и моментально взлетела на первые строчки хит-парадов по всему миру. За 14 лет с момента публикации клип на Hips Don't Lie просмотрели в YouTube более 1,3 млрд раз; несколько лет назад видео было оцифровано заново и перезалито в формате 4K.

«Бедра, которые не лгут, уникальный талант и голос, который движет массами», – гласит надпись на табличке под скульптурой. На открытии статуи присутствовали родители Шакиры Уильям Мебарак и Нидия Риполл, а также мэр Барранкильи.

«Спасибо скульптору Йино Маркесу и ученикам районной школы искусств за этот образец огромного художественного таланта моих земляков», – написала Шакира в соцсети X.