Украина резко увеличила производство бронетехники

Украинские заводы в пять раз увеличили выпуск отечественных БТР по сравнению с весной этого года, сообщил министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Министр уточнил, что государственные и частные компании за 2023 год произвели в 3,4 раза больше бронированной техники, чем в 2022-м.

«Мы еще не там, где можем закрыть все свои потребности собственным производством, но стратегически все наши потребности в бронированных машинах смогут удовлетворять несколько украинских компаний, в том числе частных», — цитирует Камышина «Украинская правда».

Министр также добавил, что Украина вдвое увеличила выпуск собственных противотанковых комплексов.