Умер создатель знаменитого пистолета Glock
27 декабря на 95-м году жизни скончался австрийский оружейник Гастон Глок, который создал компанию по производству огнестрельного оружия Glock. Об этом сообщили на сайте оружейной компании.
Обстоятельства и причины смерти не приводятся.
Гастон Глок родился 19 июля 1929 года в Вене. В 1963 году основал оружейную компанию, которая получила наибольшую популярность за разработку пистолетов. Первым образцом вооружения, разработанным этой фирмой, стал пистолет Glock-17. Также компания производит саперные лопатки, ножи и оружейные аксессуары.