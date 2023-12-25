Алтай Гасанов: «Уверен, скоро секции гимнастики откроются и в Карабахе» эксклюзив
После состоявшегося накануне на Национальной арене гимнастики новогоднего шоу вице-президент Федерации гимнастики Азербайджана Алтай Гасанов поздравил гимнастов, вошедших в первую десятку рейтинга согласно результатам 2023 года.
Во вступительной речи А.Гасанов отметил, что во время шоу зрители увидели великолепные выступления. За ним наблюдало большое количество зрителей, многие из которых - родители с детьми, и это радует, подчеркнул вице-президент Федерации гимнастики.
«Сегодня наряду со столицей гимнастика развивается в большинстве регионов, где функционируют секции по гимнастике. Уверен, что скоро они откроются и в Карабахе».
Далее, поздравив гимнастов с достижениями, А.Гасанов подчеркнул количество золотых медалей, завоеванных в истории гимнастики Азербайджана впервые: «10 золотых медалей было завоевано нашими представителями художественной гимнастики, акробатической гимнастики и прыжков на акробатической дорожке в этом году».
А.Гасанов отметил завоевание лицензии художественной гимнасткой Зохрой Агамировой на Олимпийские игры, пожелал удачи всем гимнастам в 2024 году.