Во вступительной речи А.Гасанов отметил, что во время шоу зрители увидели великолепные выступления. За ним наблюдало большое количество зрителей, многие из которых - родители с детьми, и это радует, подчеркнул вице-президент Федерации гимнастики.

После состоявшегося накануне на Национальной арене гимнастики новогоднего шоу вице-президент Федерации гимнастики Азербайджана Алтай Гасанов поздравил гимнастов, вошедших в первую десятку рейтинга согласно результатам 2023 года.

«Сегодня наряду со столицей гимнастика развивается в большинстве регионов, где функционируют секции по гимнастике. Уверен, что скоро они откроются и в Карабахе».

Далее, поздравив гимнастов с достижениями, А.Гасанов подчеркнул количество золотых медалей, завоеванных в истории гимнастики Азербайджана впервые: «10 золотых медалей было завоевано нашими представителями художественной гимнастики, акробатической гимнастики и прыжков на акробатической дорожке в этом году».

А.Гасанов отметил завоевание лицензии художественной гимнасткой Зохрой Агамировой на Олимпийские игры, пожелал удачи всем гимнастам в 2024 году.