В Польше ликвидировали госСМИ. Противостояние между президентом и премьером

«В связи с решением президента приостановить финансирование государственных СМИ я принял решение ликвидировать компании Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A., Polskiej Agencji Prasowej S.A.», - сказал Сенкевич, уточнив, что «в сложившейся ситуации это позволит обеспечить дальнейшую работу этих компаний, провести необходимую реструктуризацию и предотвратить увольнения сотрудников из-за отсутствия финансирования».

Министр культуры и национального наследия Польши Бартоломей Сенкевич объявил о ликвидации польских государственных телеканала, радио и информационного агентства. Слова министра приводит радиостанция RMF24.

Руководитель президентской канцелярии Гражина Игначак-Бандых ранее заявила польским СМИ, что президент Польши Анджей Дуда внес в Сейм (нижнюю палату парламента) свой проект госрасходов на 2024 год, заблокировав в нем выделение 3 млрд злотых (около $750 млн) на нужды государственного телеканала Telewizja Polska.

На прошлой неделе Сенкевич, назначенный новым премьер-министром Дональдом Туском, уволил руководителей Telewizja Polska и информационного агентства РАР, поставив на их места своих кандидатов. С этими решениями не согласилась бывшая правящая партия «Право и справедливость», сторонники которой ранее контролировали эти государственные СМИ.

23 декабря Дуда наложил вето на проект финансирования государственных СМИ, предложенный правительством Туска и предусматривавший выделение 3 млрд злотых для Telewizja Polska.