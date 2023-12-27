Администрация Байдена «меняет свою стратегию в Украине»

По данным издания, американские и европейские чиновники «переключают свое внимание с поддержки цели Украины по полной победе над Россией и освобождения всех территорий на улучшение позиции Киева в возможных переговорах о прекращении войны» с сохранением за РФ контроля над частью Украины.

Администрация президента США Джо Байдена «незаметно меняет свою стратегию в Украине», утверждает Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

Изменения в стратегии Вашингтона происходят на фоне угрозы срыва дальнейшего финансирования Украины, которое не могут согласовать ни в США, ни в ЕС. Публично США заявляют, что официальных изменений в политике администрации не произошло, однако непублично с властями Украины уже идут переговоры о переходе в оборону.

Западные страны советуют Киеву начать строительство эшелонированной системы обороны, включающей в себя укрепления, заграждения из колючей проволоки, противотанковые заграждения, а также строительство рва вдоль северной границы Украины с Беларусью. Большая часть этого стратегического перехода к обороне направлена на укрепление позиции Украины на любых будущих переговорах.

«Это была наша основная идея (с начала войны). Единственный способ закончить войну - это переговоры», - сказал Politico представитель администрации президента США.

Представитель администрации сообщил журналу Politico Magazine, что большая часть этого стратегического перехода к обороне направлена на укрепление позиции Украины на любых будущих переговорах. При этом он добавил, что никаких переговоров пока не планируется и что украинские силы все еще продолжают наступление в отдельных местах.

Для Байдена вести почти двухлетнюю войну в разгар трудной избирательной кампании, когда бывший президент Дональд Трамп и другие кандидаты-республиканцы открыто высмеивают его усилия, в лучшем случае окажется непростой задачей. «Эти дискуссии [о мирных переговорах] начинаются, но [администрация] не может публично отступить из-за политического риска», - сказал представитель Конгресса.