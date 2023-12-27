Эльяс Шафиев, собкор 27 декабря 2023, 23:55

Приведет ли завершившийся визит премьер-министра Никола Пашиняна в Санкт-Петербург, проходивший на фоне многомесячной напряженности между Россией и Арменией, к ослаблению накала политического противостояния двух стратегических союзников? Отойдет ли Армения от идеи 180-градусного разворота на Запад, чтобы вновь сблизиться с Россией? Ответы на эти вопросы пытаются найти как российские, так и армянские эксперты. В России афронт Никола Пашиняна, который долгое время наотрез отказывался участвовать в мероприятиях Москвы, пытаются представить как сугубо временное явление, вызванное обидой и эмоциями руководства Армении, связанными, в числе прочего, с «потерей» Карабаха. Но поскольку время, как известно, лечит, то ведущие российские политики и эксперты в один голос говорят о без пяти минут «восстановлении стратегического союза России и Армении».

К примеру, Николай Силаев, ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности Московского государственного института международных отношений, назвал приезд Пашиняна в Санкт-Петербург «хорошим сигналом». «Все последние месяцы Армения энергично портила отношения с Россией, - напомнил Силаев в интервью газете «Известия». - Хочется верить, что эмоции эти несколько улеглись, а накал страстей спал. Нынешний визит считаю большим дипломатическим успехом обеих стран. Надеюсь, что теперь взаимодействие Еревана и Москвы будет более конструктивным, а сползание в негатив прекратится». В свою очередь Вадим Муханов, заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН, признал, что «трудности в отношениях есть, однако преувеличивать их не стоит». «Да, заявления звучали довольно резкие, но они почти никак не конвертировались в решения и действия, - подчеркнул Муханов. - Армения по-прежнему входит в ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, российская военная база по-прежнему обеспечивает безопасность Армении, корпус двусторонних соглашений продолжает работать. Да, определенные шероховатости есть, вероятно, мы можем зафиксировать попытку Еревана перейти к политике многовекторности. Но главное при этом не меняется — Россия и Армения остаются союзниками. Что лишь подчеркивает визит Пашиняна в Санкт-Петербург».

Владимир Джабаров, первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам, заверил телезрителей канала Совета Федерации «Вместе-РФ», что «Россия никогда не прекращала дружбы с Арменией». По словам члена Совета Федерации, это стало ясно на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС). «Кстати, и Армения, и ее официальные лица такой вопрос никогда не ставили, - уточнил Джабаров. - Есть, конечно, некоторые СМИ, которые разжигали антироссийские настроения в Армении». В противовес российским представителям ереванский политолог Бениамин Матевосян подчеркнул в беседе с корреспондентом радио Sputnik Армения, что визит Никола Пашиняна в Санкт-Петербург к резким переменам во внешней политике Армении не приведет. По словам Матевосяна, представители прозападных сил считают, что Пашинян ни при каких обстоятельствах не должен был ехать на встречу с президентом России и соглашаться на председательство Армении в ЕАЭС, поскольку в Европе или США этот шаг премьер-министра сочтут предательством и перестанут с ним сотрудничать.

«У нас уже был опыт, когда в Армении царили примерно такие же настроения, и нам рассказывали, что не сегодня-завтра Армения подпишет соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, после чего все мы станем почти что членами ЕС, - напомнил армянский политолог. - И всего один визит (имеется в виду визит в РФ третьего президента Армении Сержа Саргсяна перед подписанием договора о вступлении в ЕАЭС – ред.) развернул внешнюю политику Армении на 180 градусов. Очевидно, что в связи с визитом Пашиняна в Санкт-Петербург есть те же опасения, что и после встречи с Путиным ситуация изменится». Матевосян отметил, что даже в нынешней геополитической ситуации, когда на украинском фронте происходят резкие изменения и Запад, скорее всего, будет вынужден сесть с Россией за стол переговоров, что приведет к переменам и на Южном Кавказе, Армения не теряет надежду на то, что российские войска покинут регион, а 102-я военная база будет наконец-то выведена из Гюмри. Однако Ален Симонян, спикер парламента Армении, известный своими резкими антироссийскими высказываниями, комментируя участие Пашиняна в саммите Евразийского экономического союза и СНГ, заявил, что по факту Армения никогда и нигде официально не заявляла, что «повернулась к Западу». По словам Симоняна, неучастие Армении в мероприятиях ОДКБ было связано с серьезным недовольством деятельностью этой организации.

«Армения и Россия находятся в одном экономическом союзе, и экономика нашей страны демонстрирует значительный рост, - пояснил спикер. - И мы не можем упустить возможность председательствовать в нашем экономическом поясе. Это необходимо для Республики Армения». Не изменила своему стилю общения со СМИ и пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, посоветовавшая Армении «держаться от Запада подальше». «Мы видим попытки внешних сил втянуть Ереван в еще более опасные геополитические игры, - отметила Захарова. - Мы видим, что Западу абсолютно безразлична судьба народа Армении. Они используют чувства, историческую память, боль и страдания армян исключительно в собственных интересах». По словам пресс-секретаря МИД РФ, с учетом союзнического характера отношений с официальным Ереваном Россия готова всячески содействовать миру, стабильности и процветанию Армении.