В Аргентине протесты: реформы нового президента пришлись не по нраву

Среди протестующих члены профсоюзных объединений, например Всеобщей конфедерации труда и Центральной конфедерации трудящихся Аргентины, а также социальных, политических и правозащитных организаций. Участники митингов вышли на улицы с плакатами, где написано «Без прав нет демократии» и «Родина и трудящиеся не продаются», отмечает El Pais.

Тысячи жителей Аргентины проводят акции протеста в центре Буэнос-Айреса, выступая против плана реформ, предложенного новым президентом Хавьером Милеем, сообщают издания El Pais и CNN Español.

Протестующие выступают против предложенного новым президентом декрета о необходимости и срочности (el decreto de necesidad y urgencia, DNU). Он включает в себя более 300 реформ, среди которых отмена правил, препятствующих приватизации публичных компаний; новые правила регулирования в сфере аренды недвижимости, туристических услуг и услуг спутниковой связи; запреты на экспортные ограничения и т.д.

Члены Всеобщей конфедерации труда Аргентины считают реформы Милея «неконституционными», передает CNN Español. В их заявлении говорится, что DNU «хочет подорвать конституционный порядок, пытаясь законодательно присвоить себе всю полноту государственной власти».

Сам Милей предлагает провести референдум, если парламент откажется поддержать план реформ. La Nacion пишет, что, согласно закону, референдум, назначаемый исполнительной властью, не имеет обязательной юридической силы.

На инаугурации Милей говорил, что реформы по восстановлению страны будут «шоковыми». Он предупреждал, что страну ожидает стагфляция (явление, сочетающее в себе три фактора: слабый экономический рост или его отсутствие, высокую инфляцию и безработицу), но это будет «последняя горькая чаша», которая послужит началу восстановления Аргентины.