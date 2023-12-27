США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине, последнего в текущем году, на 250 миллионов долларов. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в среду, 27 декабря.

В Пентагоне заявили, что в новый, 54-й с начала полномасштабного вторжения России пакет вошли: дополнительные боеприпасы для ЗРК NASAMS; зенитные ракеты Стингер; компоненты системы ПВО; боеприпасы для HIMARS; снаряды 155 и 105 мм; ракеты TOW; джавелины и АТ-4; 15 миллионов патронов к стрелковому оружию и прочее.

В сообщении Минобороны США указывается, что в пакет вошло вооружение для удовлетворения самых насущных потребностей Украины. В Пентагоне призвали Конгресс США «как можно скорее» в новом году утвердить дополнительный запрос президента о помощи для Украины, поскольку она является «разумной инвестицией» в национальную безопасность США.