Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 00:16

Победа Азербайджана во Второй Карабахской войне существенно изменила карту региона, столкнув с новой геополитической ситуацией ряд ведущих государств мира, имеющих интересы на Южном Кавказе. После 44-дневной войны между Западом и Россией начался новый этап борьбы за влияние на Южном Кавказе, в ходе которого во весь голос заговорил о себе новый геополитический игрок – Индия, проявившая беспрецедентную активность в укреплении своих позиций в регионе. В последние два-три года эта страна предпринимала масштабные политические, дипломатические и военные инициативы, чтобы посредством налаживания стратегических связей с Арменией «войти» в регион Южного Кавказа и укрепить в нем свои позиции.

Буквально на наших глазах Индия, страна с почти полуторамиллиардным населением и стремительно растущей экономикой, превращается в основного поставщика вооружений в Армению, оснащая ее реактивными пусковыми системами, различными типами артиллерийских установок, радарами и зенитно-ракетными комплексами. А в последнее время стало известно, что Индия предлагает своим новоиспеченным армянским союзникам приобрести также гиперзвуковые и баллистические ракеты среднего радиуса действия. Индийские средства массовой информации, ведущие аналитики страны, а также пресловутые «мозговые центры», напрямую связанные с правительством Нью-Дели, давно уже не скрывают планов Индии войти и укрепить посредством Армении свои позиции на Южном Кавказе и ответив таким образом на действующий стратегический альянс Турция - Пакистан - Азербайджан. После 44-дневной Карабахской войны Нарендра Моди, премьер-министр Индии, рассматривает союз Анкары, Баку и Исламабада как угрозу интересам своей страны во всем регионе. Абхинав Пандья, возглавляющий в Индии аналитический центр при Фонде Усанас, отмечает в статье, опубликованной в американском журнале National Interest, что официальный Нью-Дели ограничил свои геополитические маневры в основном пределами Южной Азии, хотя действия, предпринимаемые Индией, значительно ниже ее реальных возможностей.

«До недавнего времени стратегические расчеты Индии ограничивались главным образом контролем за геополитическим и военно-стратегическим потенциалом Пакистана и Китайской Народной Республики, - пишет, в частности, Абхинав Пандья. - Контакты Нью-Дели со странами западного мира носили главным образом экономический и культурный характер, за исключением разве что незначительного стратегического компонента, связанного с оборонными сделками, заключаемыми предприятиями индийского военно-промышленного комплекса. Но после того, как китайцы вторглись в Галван (имеется в виду вооруженный конфликт в 2020 году вокруг считающейся спорной территории долины Галван в предгорьях Гималаев, в ходе которого были убиты по меньше мере 20 солдат индийской армии и не менее 40 бойцов НОАК – ред.), а также подключили к конфликту таких внерегиональных игроков, как Турция, весь комплекс проблем экономического развития и национальной безопасности Индии, включающий в себя кашмирский конфликт, внешнеполитические установки и стратегические расчеты, перестал ограничиваться рамками региона Южной Азии». Автор отмечает, что взаимодействие Индии с Арменией – страной, находящейся на расстоянии свыше трех тысяч километров от полуострова Индостан, «является частью этих новых перемен». Абхинав Пандья назвал «историческим» приезд министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара в Ереван в октябре 2021 года. Поскольку это был первый за тридцать лет визит в Армению главы внешнеполитического ведомства Индии. До этого была отмечен лишь один армяно-индийский контакт на высшем уровне, когда премьер-министр Нарендра Моди встретился со своим армянским коллегой Николом Пашиняном в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, чтобы заручиться поддержкой Еревана в достижении торгового соглашения Индии с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

«За последние три года Индия превратилась в крупного поставщика оружия в Армению, - подчеркивает аналитик. - Эти крупные оборонные сделки включают в себя продажу многоствольных ракетных установок Pinaka, контракт на 40 миллионов долларов на радары SWATHI, с помощью которых фиксируется местоположение ВВС и ракетных установок противника, другие виды оружия, а также боеприпасы к противотанковым ракетам и 155-миллиметровым артиллерийским орудиям». Ссылаясь на свои источники в Министерстве иностранных дел Индии, Абхинав Пандья пишет, что Армения весьма заинтересована в большем количестве оборонных сделок, включая приобретение БПЛА и систем борьбы с дронами, барражирующие боеприпасы и ракеты класса «земля-воздух» средней дальности. Именно с этим был связан визит в Индию министра обороны Армении Сурена Папикяна, который прилетел в Индию в октябре 2022 года, посетил в Нью-Дели выставку местной оборонной продукции, а также провел переговоры со своим индийским коллегой Раджнатхом Сингхом.

Весьма любопытна ремарка автора публикации, в соответствии с которой до 2020 года, то есть до Второй Карабахской войны, Индия в целом поддерживала Армению, хотя при этом занимала относительно осторожную позицию по карабахскому вопросу. По мнению Абхинава Пандья, все изменилось после разгромной победы Азербайджана в 44-дневной войне, которая, по словам индийского аналитика, была достигнута во многом благодаря военно-технической поддержке, которую оказали Баку, Турция и Пакистан. Что окончательно убедило Индию в необходимости приложить максимум усилий для военно-технической поддержки Армении. «В 2017 году Турция, Азербайджан и Пакистан подписали трехстороннее соглашение об укреплении оборонных и стратегических связей, - напомнил автор публикации в National Interest. – Азербайджан, в свою очередь, заявил о поддержке Пакистана в вопросе Кашмира, на что Армения ответила симметрично, заявив, что поддерживает Индию. Ну а после того, как Индия отменила в 2019 году особый статус Кашмира, то Турция полностью поддержала позицию Пакистана в его противостоянии с Индией». По мнению Пандья, в Дели крайне обеспокоены вероятностью ситуации, при которой Турция может обострить и без того крайне напряженную атмосферу в регионе, направив в Кашмир своих наемников. Впрочем, по словам аналитика, военно-техническая поддержка, которую Нью-Дели оказывает Армении, связана не только с кашмирским вопросом и противодействием военно-стратегическому союзу Анкары, Баку и Исламабада. Здесь также имеют место торгово-экономические интересы.

«Помимо попыток воспрепятствовать усилиям Турции и Пакистану, Индия рассматривает Армению как узловую точку для расширения своего стратегического и экономического присутствия на Южном Кавказе, - пишет аналитик. - Наиболее принципиальные интересы Дели в этом регионе связаны с проектами, предполагающими налаживание стратегических связей. Интерес Индии к INSTC (международный транспортный коридор «Север - Юг»), частью которого является Армения, базируется на стремлении Нью-Дели наладить сухопутное сообщение с Евразией, Центральной Азией и Европой через Иранское нагорье (пространство площадью 2.7 миллиона квадратных километров, простирающееся от Месопотамской низменности на западе до долины реки Инд на востоке – ред.) В противном случае этот маршрут заблокируют Пакистан и Афганистан. Именно с этой целью Индия стремится распространить INSTC на Армению, соединив порт Чахбахар на юго-востоке Ирана с европейскими и евразийскими рынками». Как утверждает индийский аналитик, у Нью-Дели и Тегерана есть два варианта: либо состыковать через Сюникскую область Армении железнодорожные линии, соединяющие северо-западный Иран с Россией и Черным морем, либо сделать это через Азербайджан, проложив железнодорожную магистраль вдоль побережья Каспийского моря. «Для Индии путь через Армению – это естественный выбор. Главным образом из-за близости Азербайджана к Пакистану и Турции, - пишет Абхинав Пандья. – Понятно, что и Армения проявляет большой интерес к INSTC. В мае 2021 года Ереван объявил об альтернативной дороге в Иран, которая соединит через Армению порты ИРИ с грузинскими портами. В 2021 году в ходе визита в Ереван глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар предложил своему армянском коллеге схему, которая позволяет транспортировать индийскую продукцию через Армению в Россию и черноморские порты Грузии на Черном море. Все эти инициативы приближают INSTC к реальности. Однако после того, как в сентябре 2023 года Азербайджан восстановил полный суверенитет над Карабахом, эти планы в значительной мере утратили былую привлекательность…» По словам аналитика, Индия отреагировала на события в Карабахе и самороспуск так называемой «Нагорно-Карабахской республики» дипломатичным молчанием, из чего можно заключить, что оптимизм, с которым еще недавно оценивались перспективы прокладки коридора «Север - Юг» через Армению, сменился сдержанным скепсисом. «Вероятно после того, как Азербайджан восстановил свой контроль над Карабахом, Индия чувствует себя неуверенно и в инвестиционных расчетах, и в своих планах по стратегическим связующим проектам в этом регионе», - констатирует аналитик. Абхинав Пандья считает, что планы Азербайджана по Зангезуру вынуждают Индию относиться с большей осторожностью к прохождению коридора «Север - Юг» через Армению. На фоне нестабильной ситуации с региональной безопасностью правительство Нарендры Моди уже не столь решительно, как раньше, относится к инвестициям в транспортные коммуникации между Ираном и Арменией.

«Что же касается отношения Индии к проекту, связанному с иранским портом Чахбахар, то оно не изменилось, - считает Пандья. - Индия активно инвестирует в него, поскольку рассматривает INSTC как базовую точку для системной организации сухопутных маршрутов в Европу. Несмотря на санкции, наложенные коллективным Западом против Ирана и России, а также серьезные разногласия с иранскими партнерами по арбитражным вопросам, Индия заключила с Ираном контракт на использование порта Чахбахар сроком на десять лет». В этой связи заслуживает внимания оценка Анила Тригунаята, индийского эксперта по Западной Азии и бывшего посла Нью-Дели в ряде странах Ближнего Востока, в соответствии с которой после войны в Украине русские, чтобы получить доступ к порту Чахбахар, проявят максимум серьезности к реализации проекта INSTC, что поможет им успешно противостоять европейским санкциям. Естественно, что и Индия, по словам Тригунаята, также не захочет упускать такую возможность. Если же Индия, как считает эксперт, не проявит должного интереса к данному проекту, то эту транспортную «нишу», скорее всего, займет Китай, чьи связи с Россией носят более системный характер. Анил Тригунаят также отметил, что после завершения войны между Израилем и ХАМАС перспективы транспортного коридора Индия - Ближний Восток - Европа будут выглядеть далеко не столь радужно.