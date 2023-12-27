Украине советуют «не упускать возможность»

Украина не должна игнорировать возможность заключить мир с Россией на текущей линии фронта, ведь победа в войне определяется не только территориальными достижениями и потерями. Так считает известный публицист и политический обозреватель, член редколлегии The New York Times Серж Шмеман.

Комментируя резонансную публикацию The New York Times, где утверждалось о якобы сигналах Кремля о готовности к мирному соглашению, Шмеман осторожно отмечает, что эти сигналы одновременно «подозрительны и соблазнительны».

Политобозреватель признает, что гипотетические мирные переговоры могут быть ловушкой Путина, но призывает взглянуть на возможные выгоды.

«Если господин Путин окажется серьезным [в своих намерениях заключить мир], Украина не должна упускать возможность прекратить кровопролитие. Возвращение территории - это не единственный способ победы в этой войне. Настоящая победа Украины заключается в том, чтобы подняться из ада войны сильным, независимым, процветающим и безопасным государством», – считает обозреватель.