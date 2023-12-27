Украина получила первые F-16?

Украинские ВВС, возможно, получили от западных союзников первые истребители F-16, однако официально эта информация не подтверждена. Об этом пишет издание Newsweek.

Несколько месяцев назад западные союзники Украины обещали поставить Киеву истребители F-16, произведенные в США. Однако оставался вопрос, когда именно эти самолеты появятся в Украине.

Истребители F-16 должны значительно усилить возможности Украины в противостоянии России в воздухе. Эти самолеты оборудованы более современной авионикой и радарами, предназначены для использования стандартного вооружения НАТО, которое Украина применяла с более старыми советскими самолетами.

Американский источник рассказал Newsweek в среду, что, вероятно, Украина действительно получила первые обещанные истребители F-16.