ЦАХАЛ уничтожил сеть туннелей ХАМАС под больницей добавлено видео
Армия обороны Израиля методом контролируемого взрыва уничтожила разветвленную сеть туннелей, которая тянулась от севера до центра города Газа.
Пресс-служба армии опубликовала в среду, 27 декабря, видео, как был уничтожен подземный объект террористов.
December 27, 2023
Три входа в туннель были расположены на территории больницы «Рантиси». Перед ликвидацией туннели были изучены с применением различного оборудования и технологий, составлена карта ходов. Установлено, что общая длина туннелей составляла несколько километров. От больницы ходы вели к ряду стратегических позиций в городе Газа. В одном из бункеров размещался оперативный штаб, из которого главари террористов вели руководство боевыми действиями в северной части анклава. Входы в подземные бункеры перекрывали бронированные двери.
Один из входов в туннель находился в школе для девочек. Он залегал на глубине 20 метров. В него вел электрический лифт. Еще один вход находился в тайной квартире, которую использовал один из командиров морских сил ХАМАС.
December 27, 2023