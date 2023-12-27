Три входа в туннель были расположены на территории больницы «Рантиси». Перед ликвидацией туннели были изучены с применением различного оборудования и технологий, составлена карта ходов. Установлено, что общая длина туннелей составляла несколько километров. От больницы ходы вели к ряду стратегических позиций в городе Газа. В одном из бункеров размещался оперативный штаб, из которого главари террористов вели руководство боевыми действиями в северной части анклава. Входы в подземные бункеры перекрывали бронированные двери.

Один из входов в туннель находился в школе для девочек. Он залегал на глубине 20 метров. В него вел электрический лифт. Еще один вход находился в тайной квартире, которую использовал один из командиров морских сил ХАМАС.