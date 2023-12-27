Новые спутниковые снимки показывают уход кораблей Черноморского флота РФ из Феодосии после удара по большому десантному кораблю «Новочеркасск» 26 декабря. Об этом сообщает «Радио Свобода».

На снимках сервиса Planet.com за 27 декабря видно, что после удара из порта вышел тральщик проекта 12700 «Александрит», спасательное буксирное судно (предположительно, «Капитан Гурьев») и как минимум еще один корабль.