После атаки украинцев российские корабли ушли из Феодосии фото
Новые спутниковые снимки показывают уход кораблей Черноморского флота РФ из Феодосии после удара по большому десантному кораблю «Новочеркасск» 26 декабря. Об этом сообщает «Радио Свобода».
На снимках сервиса Planet.com за 27 декабря видно, что после удара из порта вышел тральщик проекта 12700 «Александрит», спасательное буксирное судно (предположительно, «Капитан Гурьев») и как минимум еще один корабль.
На причале, расположенном южнее места взрыва, остались только сухогруз и полузатопленный в результате взрыва учебно-тренировочный корабль «УТС-150».
Накануне Воздушные силы Украины заявили, что тактическая авиация атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота России «Новочеркасск» в Феодосийском районе. По словам спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната, «Новочеркасск» сгорел дотла, и, возможно, пострадала портовая инфраструктура.