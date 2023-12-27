Умер «отец евро» Жак Делор

В возрасте 98 лет скончался Жак Делор, бывший председатель Еврокомиссии, которого называли «отцом евро», передает Euronews.

Его дочь Мартина Обри сообщила, что Дело «умер сегодня утром (в среду 27 декабря) в своем парижском доме во сне».

Делор был председателем Европейской комиссии с 1985 по 1995 год. Разработанный под его руководством План Делора позволил приступить к введению единой европейской валюты - евро.

В 1995 году социалисты хотели выдвинуть Делора на президентских выборах во Франции, однако он снял свою кандидатуру из-за разногласий с новым партийным лидером Анри Эммануэлли. Делор тогда обходил по опросам общественного мнения будущего победителя выборов, правоцентриста Жака Ширака.